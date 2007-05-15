Кисельов просить любих друзів робити все чистими руками

Фракція Партії регіонів вимагає від керівників правоохоронних органів дати принципову фахову оцінку діям начальника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія ГЕЛЕТЕЯ та вжити відповідних заходів щодо недопущення подібного в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради заступник лідера фракції Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що В.ГЕЛЕТЕЄМ була озвучена «провокація». За словами В.КИСЕЛЬОВА, «це один із варіантів, що мав на меті незаконне відсторонення Кабінету Міністрів від влади». Все необхідно робити «чистими руками», додав В.КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що «хочемо попередити любих друзів – марні ваші намагання розхитати та внести розкол в коаліцію національної єдності».

За його словами, також марними є намагання використати Партію регіонів для того, «щоб змусити Юлію ТИМОШЕНКО створити так бажану для вас коаліцію».

«Партія регіонів в цьому вам не допоможе», - зазначив В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві і схеми замахів на відомих українських політиків.