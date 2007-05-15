Член РНБО Хорошковський подав у відставку
11:36, 15 травня 2007Політика
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Указ Президента ще не опублікований
|Валерій Хорошковський
Про це Українським Новинам повідомив його помічник Євген Харьковченко.
"Подано прохання про відставку", - сказав він.
Харьковченко не дав інших подробиць і не назвав причин рішення Хорошковського.
Указ Президента про звільнення Хорошковського ще не опубліковано.
Як повідомляло агентство, у грудні 2006 року Президент Віктор Ющенко призначив Хорошковського на цю посаду.
Секретарем РНБО тоді був Віталій Гайдук, якого Ющенко звільнив 12 травня.
Хорошковський був міністром економіки й з питань європейської інтеграції з листопада 2002 по січень 2004 року.
Він володіє телеканалом "Інтер".
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