Член РНБО Хорошковський подав у відставку

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Валерій Хорошковський 14 травня подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомив його помічник Євген Харьковченко.

"Подано прохання про відставку", - сказав він.

Харьковченко не дав інших подробиць і не назвав причин рішення Хорошковського.

Указ Президента про звільнення Хорошковського ще не опубліковано.

Як повідомляло агентство, у грудні 2006 року Президент Віктор Ющенко призначив Хорошковського на цю посаду.

Секретарем РНБО тоді був Віталій Гайдук, якого Ющенко звільнив 12 травня.

Хорошковський був міністром економіки й з питань європейської інтеграції з листопада 2002 по січень 2004 року.

Він володіє телеканалом "Інтер".

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