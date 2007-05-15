Суддею-доповідачем у справі про другий указ Ющенка стане екс-комуністка?

Комерсант-Україна з посиланням на власні джерела в Конституційному суді пише, що суддею доповідачем у справі про другий указ Президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради стане Марія Маркуш – суддя, призначена в КС за квотою парламенту. Пані Маркуш була депутатом парламенту IV скликання і входила у фракцію КПУ.

Видання нагадує, що при розгляді справи про конституційність змін до закону про КС пані Маркуш підтримувала парламентську коаліцію.

Вчора представник Президента в КС Володимир Шаповал в розмові з журналістами порадив «поцікавитися, хто призначений суддею-доповідачем, і це багато що пояснить. Нічого не буває випадковим", - сказав представник президента в КС.