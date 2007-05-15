Чорновіл застерігає Ющенка від національної катастрофи

Член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ застерігає Президента України Віктора ЮЩЕНКА від силового варіанту вирішення політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради України.

“Ми надіємось, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не піде на поводу у тих людей, які його сьогодні штовхають на силовий варіант», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, «цей силовий варіант не принесе переможців, а програє Україна, і це буде загальнонаціональна катастрофа».

Депутат зазначив, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК, як людина чесна і порядна, відмовився категорично «виконувати брудний наказ, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні, на дії, спрямовані на неконституційну відставку Кабінету Міністрів України».

Т.ЧОРНОВІЛ висловив сподівання, що «Іван ПЛЮЩ, який посів цю посаду в порушення всіх можливих законів про державну службу, все ж таки виконає стабілізуючу роль і не піддасться тиску так званої «партії війни».

За словами депутата, в минулі вихідні Україна «знову балансувала на грані мирного конституційного розвитку подій і силового розвитку подій, силового сценарію».

«Партія війни навколо Президента України, очолювана главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ», а також один із високопосадовців Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ вчинили ряд дій, спрямованих «на нагнітання напруження і спроби задіяти дуже жорсткі і навіть, я б сказав, жорстокі провокації», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, в Україні «маховик цих провокацій, на превеликий жаль, запущений».

Він зазначив, що, зокрема, у Західній Україні, «відомим українським провокатором» Олегом ТЯГНИБОКОМ і його «маріонетковою партією «Свобода» були зроблені заяви про інвентаризацію, а потім і ліквідацію так званих «пам’ятників радянського режиму».

Т.ЧОРНОВІЛ нагадав, що у Львові на сьогодні лишилися «виключно військові меморіали».

Він зазначив, що є дані про те, що «представники “партії війни” в Секретаріаті Президента вже підготували одну слухняну ультраліву позапарламентську силу, яка завжди була до послуг колись Президента Леоніда КУЧМИ, а сьогодні Президента В.ЮЩЕНКА для того, щоб реакціями на дії ТЯГНИБОКА викликати масові заворушення, бійки, абсолютно неадекватну відповідь, яка б дала можливість вводити надзвичайний стан, пряме президентське правління».

«Я хочу застерегти Президента України і людей, які подібні речі роблять, що переходити межу не можна, бо за цією межею руйнація держави», - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ.