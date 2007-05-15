Мороз бачив, як Гайдук ”ламав хатки”

Спікер Верховної Ради Олександр Мороз запевняє, що не допустить реалізації силових варіантів, а домовленості будуть досягнені лише на основі Конституції.

Про це він заявив із трибуни парламенту у вівторок.

"Відносно провокацій, мені здається, що тут очевидна гра брудними, міченими картами. Бо розрахунок будувався такий – повинна бути в п’ятницю на телеканалі здійснена інформація про замахи, через півгодини провести РНБО і вдаватися до якихось надзвичайних заходів, авантюр", - зазначив спікер щодо заяв Валерія Гелетея.

Мороз припустив, що саме через це екс-голова РНБО Віталій Гайдук написав заяву про звільнення, і "хатки зламалися".

Спікер назвав правильним звернення депутатів до прокуратури, щоб дати юридичну оцінку таким заявам.

"Такі провокації не повинні проходити безслідно, і кожен має знати, що із суспільством гратися не можна", - наголосив Мороз.

"Людей турбує, що відбувається в державі. Люди хочуть ясності. Тому я хотів би запевнити громадян – ми не допустимо жодних надзвичайних ситуацій, силових дій, зіткнень. Ми все владнаємо, але все буде на основі Конституції", - запевнив голова ВР.

"Хай ніхто не думає, що він так собі з кимсь домовився, потім розійшлися і вже все з`ясовано. Буде так, як записано в Конституції! Треба якісь частини змінити – змінимо", - наголосив він.

Також Мороз проанонсував консультативну нараду при голові ВР, на якій у середу розглядатимуть проект змін до Конституції.

При цьому він попередив, що надалі не допустить голосування пакетом змін до Конституції.

"Сьогодні ніхто ніякими пакетами голосувати не буде. Усі документи розглядатимуться відповідно до регламенту та Конституції", - запевнив він.

Українська правда