Пукшин відкрив таємницю суду: укази Ющенка визнали ”противними”

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор підтверджує наявність судової ухвали, якою було зупинено дію указів Президента про звільнення суддів Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК і Валерія ПШЕНИЧНОГО, але наголошує на незаконності цього рішення.

Про це І.ПУКШИН заявив, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Зокрема, за словами І.ПУКШИНА, зазначену ухвалу прийняв суддя Кіровського районного суду Донецька, куди подав позов народний депутат України з фракції Партії регіонів Олександр ЗАЦ, який попросив визнати дії Президента України протиправними (при цьому І.ПУКШИН зауважив, що у позивній заяві замість слова “протиправними”, стоїть “противними”).

"Я не розумію з яких підстав суддя прийняв це провадження, оскільки ніякі права позивача не порушені. Крім того, суддя безпідставно виніс ухвалу, якою зупинив дію (указів Президента), він не мав права зупиняти Указ ухвалою, тому що по суті це є вирішення спору. Тобто це знов наступна незаконна дія”, - зазначив І.ПУКШИН.

В той же час він висловив сподівання, що суд сам скасує свою ухвалу. “Служба Секретаріату Президента, яка представляє Президента в судах, вже подала клопотання, щоб суд сам скасував зазначену ухвалу, оскільки вона є незаконною”, - зокрема сказав І.ПУКШИН.

На запитання, у якому ж правовому статусі зараз перебувають С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНИЙ, заступник глави Секретаріату Президента відповів: “Вони звільнені. Якщо вони вважають, що ці рішення незаконні – вони мають право самі звернутися до суду”.

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ, посилаючись на джерела в Партії регіонів, розповсюдили інформацію, що суд призупинив дію указів про звільнення суддів КС С.СТАНІК та В.ПШЕНИЧНОГО.