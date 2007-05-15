Мороз завалить Ющенка ”паперовою роботою”

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закони, ухвалені парламентом протягом квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

О.МОРОЗ наголосив, що він особисто уже підписав ці закони і зараз йдеться про їхнє оприлюднення.

Він нагадав, що згідно з чинним законодавством, якщо протягом 10 днів після подолання вето на закон Президент його не підписує, то він оприлюднюється за підписом голови Верховної Ради.

При цьому, за словами О.МОРОЗА, законодавством також передбачено, що якщо протягом 15 днів Президент не повернув до парламенту закони, то він має їх підписати та оприлюднити.

«Уже 15 днів спливли, тому я переконаний, що Президент виконає цей обов’язок, оскільки це імператив, це не його право, а це його обов’язок», - сказав О.МОРОЗ.

Він також не виключив, що Президенту України працівники Секретаріату не дають на підпис закони, ухвалені протягом квітня. «Могли і таку дурницю зробити, але я думаю, що Президент розбереться і дасть оцінку», - сказав голова ВР V скликання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, парламент своєю постановою доручив О.МОРОЗУ невідкладно звернутися до Президента з пропозицією терміново підписати та оприлюднити закони України, прийняті парламентом протягом квітня.

ВР також звернула увагу Президента на невиконання ним вимог статті 94 та статті 106 Конституції України щодо законів України, прийнятих парламентом протягом квітня.