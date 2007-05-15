Завтра Ющенку та Януковичу покажуть зміни до закону про вибори

Робоча група парафувала зміни до закону про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК після закінчення першої частини сьогоднішнього засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів.

Він сказав, що тепер законопроект змін до закону про вибори народних депутатів буде представлено на завтрашній зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

І.ВАСЮНИК зазначив, що зараз у засіданні робочої групи оголошено перерву до 15.00. За словами І.ВАСЮНИКА, після 15.00 представники робочої групи планують також парафувати законопроект про зміни до закону про статус народного депутата.

Також, за словами заступника глави Секретаріату Президента, після перерви буде обговорено проект постанови Верховної Ради про забезпечення проведення дострокових парламентських виборів, а також проект постанови про організацію роботи Верховної Ради до скликання наступної Ради.

При цьому І.ВАСЮНИК висловив упевненість, що до 17.00 роботу групи буде закінчено. Він зазначив, що голосування щодо цих документів у Верховній Раді може відбутися вже завтра, 16 травня.

І.ВАСЮНИК також зазначив, що ті нюанси, щодо яких не було досягнуто згоди, будуть винесені у протокол розбіжностей, який буде розглянуто окремо Президентом та прем’єр-міністром.

Крім того, І.ВАСЮНИК сказав, що завтрашнє голосування у Верховній Раді має бути пакетним. Відповідаючи на запитання, як бути, якщо комуністи та соціалісти, зокрема лідер СПУ та голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, відмовляться брати участь у пакетному голосуванні, І.ВАСЮНИК зазначив, що організацію такого голосування буде обговорено після погодження самого пакету.