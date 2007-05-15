Турчинов упевнений, що сьогодні - останній день

Заступник голови фракції БЮТ Олександр Турчинов вважає, що у вівторок має бути останній день засідання робочої групи з підготовки до дострокових парламентських виборів, підсумком якого буде або новий Указ Президента про перенесення виборів, або ж перехід політичних сил до реалізації виборчих процесів.

"Сьогодні повинен бути останній день переговорів, оскільки або буде формат нового указу з уточненим терміном виборів, або ж потрібно переходити у фазу реалізації виборчого процесу відповідно до попереднього указу, відповідно до якого вибори призначені на 24 червня", - заявив Олександр Турчинов в інтерв`ю журналістам, повідомляє сайт БЮТ .

За його словами, саме тому, що час для реалізації виборчих процесів швидко зменшується, "потрібно ставити крапку в переговорному процесі".

"Є можливості мати компромісний пакет при бажанні наших політичних опонентів", - сказав Турчинов.

За його словами, проблема пакета документів "не в голосуванні" за них. Турчинов стверджує, що голосування за домовленістю сторін забезпечити не проблема. Проблема, на його думку у тому, щоб голосувати "саме ті документи, що змінюють ситуацію в кращу сторону".