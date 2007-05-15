Симоненко стверджує, що віз і нині там

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМНЕНКО заявляє про відсутність компромісу щодо розбіжностей між коаліцією та опозицією за результатами роботи робочої групи.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер КПУ заявив, що сьогодні на ранковому засіданні робочої групи, обговорюючи розбіжності, сторони так і не дійшли компромісу.

Він підкреслив, що «жодного компромісного кроку з боку команди Секретаріату Президента і так званих «опозиційних фракцій» не відбулося за практично два тижні нашої роботи».

Кажучи про зміни до закону про вибори народних депутатів, П.СИМОНЕНКО заявив, що ті проблеми, які існували, залишились і до сьогодні.

За його словами, невирішеними залишаються проблеми відсутності реєстру виборців, проблема закордонних округів та дільниць та деякі інші.

Лідер КПУ заявляє, що все це створює передумови для фальсифікацій на майбутніх виборах.

Він також зазначив, що на цей час жодного проекту документа, крім Кодексу адміністративного судочинства, досі не підготовлено.

Відповідаючи на запитання журналістів, П.СИМОНЕНКО сказав, що готовий підписати протокол розбіжностей, однак, ще раз наголосив, що жодних інших документів для голосування в парламенті, які були б результатом компромісу, досі не підготовлено.