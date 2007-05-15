Чорновіл розповів, що Омельченка збили молоді покидьки

Жодних політичних мотивів в інциденті, що стався у вівторок із членом фракції БЮТ Григорієм Омельченко, немає.

Так прокоментував інцидент член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл, повідомляє Українська правдаз посиланням на Лігу.

Зокрема, Чорновіл послався в інформації про аварію, що відбулася, на свого помічника, який, за його словами, "був не зовсім свідком, але бачив на великій відстані те, що відбулося".

"Григорій Омельченко проходив дорогу через вулицю Інститутську по чітко визначеному для цього місцю – пішохідній зебрі, на розі Інститутський та Садової", - розповів депутат.

"І в цей момент якісь молоді покидьки, наша так звана "золота молодь", на іномарці в останній момент вирішили об`їхати машину, яка знаходилась на своїй смузі, рвонувши на зустрічну на максимальній швидкості", - зазначив він, додавши, що саме в цей момент вони і збили Омельченка.

За словами політика, це вже не перша аварія в цьому районі. "Якийсь час назад, була аварія в районі Майдану Незалежності, коли теж один "золотий синочок" збив на смерть одну дівчину, іншу, здається, покалічив", - нагадав Чорновіл.

У той же час, на його думку, необхідно вводити "ультра-жорстку" відповідальність за те, коли через порушення правил руху відбуваються нещасні випадки.

"Подібні інциденти – це пряма загроза життю. На цьому переході могли опинитися дитина чи стара людина, що після цієї аварії, мабуть, не вижили б", - зазначив парламентарій.

"Я постійно їжджу за кермом, і від будинку до парламенту в мене трапляються, як мінімум, п`ять випадків, коли я змушений гальмувати або звертати убік ось через таку погань", - підсумував Чорновіл.

Як відомо, у вівторок вранці на пішохідному переході в районі будинку на вулиці Інститутській, 15, автомобіль "Nissan" з номером АА5751СЕ скоїв наїзд на депутата Омельченка.

Парламентарій був шпиталізований з переломом правої гомілки, черепно-мозковою травмою і численними забитими місцями.