Розпочнеться засідання Кабміну

У середу, 16 травня, о 10.00 розпочнеться засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, вхід журналістів до Будинку уряду здійснятиметься з вул.Грушевського, 12/2, перший під’їзд.

Акредитація за телефонами: 256-75-81, 256-75-82.

Планується, що уряд на черговому засіданні розгляне проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо валютного регулювання”, а також проект Закону “Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

Очікається, що Кабмін затвердить Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, а також Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону і банку даних міжвідомчого користування.

Крім того, уряд планує розглянути питання щодо запровадження форвардних закупівель зерна, а також прийме рішення щодо реалізації Аграрним фондом жита із державного продовольчого резерву.