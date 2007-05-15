Турчинов: робоча група має зустрітися з Ющенком сьогодні

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками робочої групи або з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ може відбутися уже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив журналістам перед початком вечірнього засідання робочої групи з підготовки до позачергових парламентських виборів.

За його словами, «переговорний процес не може тривати нескінченно». «Я переконаний, що наприкінці дня запланована зустріч Президента і робочої групи або Президента з прем’єр-міністром повинна поставити крапку в цьому процесі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Натомість прес-секретар прем’єр-міністра Денис ІВАНЕСКО спростував інформацію про можливу зустріч прем’єра з Президентом сьогодні. За його словами, сьогодні у робочому графіку прем’єра зустріч з Президентом не передбачена.