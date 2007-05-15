Ющенко не планував сьогодні зустрічатися з робочою групою

У графіку Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає запланованої на сьогодні зустрічі з представниками робочої групи з підготовки позачергових парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Водночас, за її словами, Президент готовий зустрітись з робочою групою, якщо переговірники будуть готові доповісти про результати своєї роботи.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та секретар РНБО Іван ПЛЮЩ розповіли, що В.ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовились, що робоча група напрацює необхідні для проведення позачергових парламентських виборів документи, а в середу, 16 травня, їх ухвалить Верховна Рада.

Сьогодні один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що зустріч робочої групи з В.ЮЩЕНКОМ та В.ЯНУКОВИЧЕМ може відбутися сьогодні.

Натомість прес-секретар прем’єр-міністра Денис ІВАНЕСКО спростував інформацію про можливу зустріч прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом сьогодні. За його словами, сьогодні у робочому графіку прем’єра зустріч з Президентом не передбачена.