Бютівців, які проголосують за зміни до Конституції, виженуть з фракції

Заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ заявив, що будуть виключені із фракції БЮТ ті депутати, які проголосують за зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив на засіданні парламенту.

За його словами, фракція «БЮТ-Батьківщина» «не дасть жодного голосу за ці зміни до Конституції, а ті, хто проголосує за них, будуть негайно виключені із фракції».

Як повідомляв УНІАН, ВР розглядає зміни до Конституції, якими передбачено, зокрема, що вибори до парламенту відбудуться в останню неділю жовтня 2012 року, а вибори Президента України - в останню неділю березня 2015 року.