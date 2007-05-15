Костенко розшифрував демарш комуністів

Один із лідерів „Української правиці”, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО прогнозує, що дострокові парламентські вибори призначать на вересень.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, він вважає, що „скоріш за все, Президент та прем’єр назвуть дату дострокових парламентських виборів завтра” За прогнозами Ю.КОСТЕНКА, "найбільш ймовірна дата виборів - вересень".

На його думку, з призначенням виборів на липень навряд чи погодиться Партія регіонів, яка розраховує „задобрити виборця” за рахунок розширення соціальних пільг, як це було в 2003-2004 роках. А вибори в серпні „не мають сенсу у зв`язку з масштабною відпускною кампанією”, вважає один із лідерів „Української правиці”.

Тим часом робота групи з розблокування дострокових виборів „наближається до фіналу”, стверджує лідер УНП. За його інформацією, фактично узгоджена перша частина „пакету” політичних домовленостей - Постанова парламенту про дострокові вибори, зміни до Закону про вибори, а також поправки в Адміністративний кодекс, які унеможливлюють відміну судами загальної юрисдикції результатів виборів. Робоча група також повністю узгодила зміни до держбюджету щодо фінансування дострокових виборів, зазначив Ю.КОСТЕНКО. „Найбільші дискусії точаться навколо теми імперативного мандату”, - сказав лідер УНП.

Невідворотність дострокових виборів, за його спостереженнями, підтверджують і демарші комуністів. „КПУ демонстративно дистанціюються від Партії регіонів, - свого головного конкурента на дострокових виборах, - з прицілом на передвиборчу кампанію”, - вважає Ю.КОСТЕНКО.

Він прогнозує, що "затвердження в Раді „другої частини пакету” політичних домовленостей в контексті підготовки дострокових парламентських виборів буде нелегким, - зберігаються суттєві розбіжності в позиціях Президента та прем’єра". „Якщо навіть робоча група і узгодить конституційні зміни та поправки в законопроекти щодо місцевого самоврядування, їхня доля залежатиме від конфігурації парламентської більшості в новому парламенті”, - стверджує Ю.КОСТЕНКО.

Як показує досвід роботи парламенту, починаючи з 1990 року, „найбільш важливі рішення приймалися лише в екстремальних умовах, а затвердження планових - залежало від „кольору” більшості”, нагадав Ю.КОСТЕНКО.