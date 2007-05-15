Майор Мельниченко зіткнув лобами СБУ і прикордонників

Адвокат екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ стверджує, що його клієнта в аеропорту “Бориспіль” намагалися затримати прикордонники.

Про це йдеться в заяві П.СИЧОВА, переданій УНІАН.

“В аеропорту «Бориспіль» співробітники Державної прикордонної служби України за наказом керівництва здійснили спробу затримати Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА під час перетину українського кордону. Згідно з даним наказом, МЕЛЬНИЧЕНКО мав бути затриманий та обшуканий”, - зокрема йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що завдяки рішучим діям офіцерів СБУ, які фізично охороняють М.МЕЛЬНИЧЕНКА, затримання не відбулося і він відбув до сім’ї в США.

Адвокат подібні дії розцінює як спробу тиску на свідка та намагання його залякати.

У повідомленні також зазначається, що з приводу інциденту М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що по прильоті в Україну 21 травня звернеться в Генеральну прокуратуру України та до Президента України з вимогою розслідувати дане грубе порушення своїх прав та дати правову та політичну оцінку діям керівника Державної прикордонної служби.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня М.МЕЛЬНИЧЕНКО зустрічався з генеральним прокурором України Святославом ПІСКУНОМ, з яким обговорив питання виконання низки резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи та постанов Верховної Ради щодо розкриття резонансних злочинів.

10 січня 2007 р. адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА П.СИЧОВ заявив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО готовий з’явитися до Генеральної прокуратури для надання свідчень у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

9 лютого П.СИЧОВ назвав реальною загрозу безпеці для М.МЕЛЬНИЧЕНКА на території України. У той же час він відмовився говорити, чи залишатиметься надалі його підзахисний в Україні для співпраці зі слідством, чи залишить її територію.