Плющ знайшов заняття для Кравчука

Екс-президент України Леонід КРАВЧУК увійшов до складу робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів. Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Ольга СИБІРЦЕВА.

У той же час народний депутат, заступник голови фракції "Наша Україна" Микола ОНІЩУК розповів газеті «24»,що сьогодні у складі представників робочої групи на її засідання прийшов Л.КРАВЧУК. За його словами, це було рішення секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА й тепер склад групи урівноважено.

Відповідаючи на запитання, яка роль Л.КРАВЧУКА в переговорах, М.ОНІЩУК сказав, що про особливу роль складно говорити. «Оскільки модель поведінки всіх сторін відома. Можливо, він зможе використати свій досвід для досягнення компромісу», - зазначив депутат.

Як повідомлялося, в засіданнях робочої групи, створеної згідно з домовленістю Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, беруть участь: з одного боку – Іван ПЛЮЩ, Юлія ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО; з другого боку – Микола АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Анатолій ТОЛСТОУХОВ. Також у засіданні беруть участь представники різних політичних сил.