Чорна смуга в БЮТ: пожежа в квартирі нардепа Гнаткевича
17:59, 15 травня 2007Політика
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Блок не виключає підпал
|Юрій ГНАТКЕВИЧ
Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.
Як зазначається в повідомленні, пожежа почалася на балконі, вікно якого на той час було відчинене. “Полум‘я спалахнуло невдовзі після того, як народний депутат повернувся додому після міжпартійного з‘їзду Блоку Юлії Тимошенко. Повністю вигоріли одна кімната і балкон. Ведеться слідство”, - повідомляє прес-служба БЮТ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні машина збила бютівця Григорія Омельченка.
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