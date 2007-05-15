Чорна смуга в БЮТ: пожежа в квартирі нардепа Гнаткевича

БЮТ не виключає, що причиною пожежі, яка сталася в квартирі депутата Юрія ГНАТКЕВИЧА 14 травня, може бути підпал.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Як зазначається в повідомленні, пожежа почалася на балконі, вікно якого на той час було відчинене. “Полум‘я спалахнуло невдовзі після того, як народний депутат повернувся додому після міжпартійного з‘їзду Блоку Юлії Тимошенко. Повністю вигоріли одна кімната і балкон. Ведеться слідство”, - повідомляє прес-служба БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні машина збила бютівця Григорія Омельченка.