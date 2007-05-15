ДТП з Григорієм Омельченком (фоторепортаж)

15 травня, в 9.30 в м. Києві на перехресті вулиць Інститутської і Садової автомобіль «Ніссан альмера» збив народного депутата від Блоку Юлії Тимошенко Григорія ОМЕЛЬЧЕНКО. Про це повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України.

Як підкреслили в ЦГС, депутат був збитий на пішохідному переході. Крім того, в столичній міліції відзначили, що на момент інциденту світлофор не працював, проте водій був зобов`язаний пропустити пішохода.

За даними сайту БЮТ Г.Омельченко перебуває в шоковому стані. Травми нардепа оцінюються як середньої тяжкості. З лікарні Швидкої допомоги, куди депутата доставили після ДТП, ОМЕЛЬЧЕНКО перевели до госпіталю СБУ.

Пізніше з ДАІ прийшло повідомлення, що водій, який збив депутата, затриманий.

Фото УНІАН