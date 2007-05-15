СБУ посилила безпеку Тимошенко

У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про наявність інформації щодо можливої підготовки замахів на життя окремих державних діячів України Службою безпеки організовано та вживається комплекс передбачених законом заходів.

Про це УНІАН повідомили у центрі СБУ.

Зокрема, починаючи з 11 травня ц.р., здійснюється опитування громадян, які можуть володіти значущою інформацією, направлено запити до правоохоронних органів та спецслужб України та інших держав, вже отримані матеріали, які в установленому законодавством порядку опрацьовуються, негайно посилено безпеку осіб, що охороняються.

За даними прес-центру, Службою безпеки постійно здійснюються оперативно-розшукові заходи для протидії особливо небезпечним суспільним злочинам, що, зокрема, дозволило своєчасно виявити прибуття в Україну та затримати міжнародного кримінального злочинця Д., вихідця з Кавказького регіону. У даний час спільно з органами МВС України вирішується питання щодо його екстрадиції.

Служба безпеки України використовує увесь передбачений законодавством арсенал сил та засобів, запевняють у прес-центрі.

Крім того, на нараді 14 травня ц.р. керівників правоохоронних органів у Генпрокуратурі України домовлено, що отримані в ході перевірки Службою безпеки матеріали будуть спільно оцінені фахівцями Генпрокуратури, МВС України та СБУ для подальшого прийняття процесуальних рішень.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 11 травня начальник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, у яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві і схеми замахів на відомих українських політиків.