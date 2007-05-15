ЦВК обурилася “незлим тихим словом”

В Центральної виборчій комісії вважають безпідставною критику в свою адресу, яка лунає останнім часом з боку ряду політичних сил.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Зокрема, в Центрвиборчкомі наголошують, що останнім часом знаходиться дуже багато охочих у той чи інший спосіб дати оцінку діяльності Центральної виборчої комісії – як загалом, так і часто з наголосом на персоналіях, до того ж оцінку переважно критичну. При цьому зазначається, що “не відмовляють собі в задоволенні згадати Комісію „незлим тихим словом” в основному представники окремих політичних сил”. В ЦВК наголошують, що іноді до цих оцінювачів додається й дехто з посадових осіб.

”Викликає подив навіть не сам цей факт – ніхто не вважає, що Центральна виборча комісія є органом, вільним від критики, і за конструктивні зауваження ми вдячні й робимо з них висновки. Дивує інше: такі оцінки діяльності Центрвиборчкому починають лунати саме тоді, коли впритул постало питання про проведення позачергових виборів народних депутатів України”, - зазначають в ЦВК. Крім того, наголошується, що комусь дуже хочеться кинути кілька плям на ділову репутацію високої державної інституції, яка відповідно до Конституції та законів України організовує вибори й референдуми в державі.

В Центрвиборчкомі звертають увагу на те, що нині діє той же склад ЦВК, який у 2006 році організував і провів виборчу кампанію з виборів народних депутатів України і законність дій якого щодо встановлення результатів цих виборів підтвердив своїм рішенням 25 квітня 2006 року Вищий Адміністративний Суд України.

”То невже ми й досі, як у відомому вислові, не маємо пророка у своїй вітчизні, маючи натомість багато бажаючих кинути каменем у бік Центральної виборчої комісії?, - зазначають у ЦВК.