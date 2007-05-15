Плющ привів Кравчука, Кравчук приведе Мороза?

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає за необхідне долучити до роботи робочої групи голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив журналістам після закінчення засідання робочої групи. Він сказав, що завтра група вже може закінчити свою роботу. При цьому він зазначив, що у ній має взяти участь голова Верховної Ради.

Л.КРАВЧУК пояснив свою позицію тим, що є необхідність винести на розгляд парламенту необхідні законопроекти, але, на думку опозиції, Верховної Ради немає. Крім цього, за словами Л.КРАВЧУКА, невідомо у такому разі, хто буде підписувати документи, прийняті Верховною Радою у разі невизнання парламенту опозицією.

При цьому Л.КРАВЧУК нагадав, що саме голова парламенту має підписувати закони та постанови після їх прийняття.

«Я не думаю, що особисті стосунки Президента з О.МОРОЗОМ можуть вплинути на Україну», - сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, якщо є таке правило, що голова Верховної Ради голосує у парламенті, підписує документи, то він має бути на засіданні робочої групи.

«Вирішувати ці питання без голови Верховної Ради я вважаю некоректним», - сказав Л.КРАВЧУК.