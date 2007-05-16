Янукович має відповідь тим, хто ляпає язиком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір протидіяти спробам відправити уряд у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Всі ті, хто лякає нас тим, що можливо уряд відправити у відставку неконституційним способом, мають знати, що ми ніколи нікому цього не дозволимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що уряд виступить на захист Конституції. «Ми станемо на захист конституційного ладу в країні, використаємо всі наші можливості. Шановні колеги, будьте до цього готові», - додав він.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, захист Конституції є обов`язком уряду. «Це відповідь тим, хто ляпає язиком, хто думає про те, що можна робити все що завгодно в цій країні і не нести за це відповідальність», - підкреслив глава уряду.