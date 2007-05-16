Цушко слухає всіх, але в нього є закон про міліцію

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що Міністерство внутрішніх справ не дозволить реалізувати в країні силовий сценарій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

В.ЦУШКО розповів, що надійшла заявка від двох політичних сил (він не уточнив, про які сили йдеться – УНІАН) про проведення сьогодні і завтра багатотисячних акцій в Києві, в яких братимуть участь не менше 100 тис. чол.

За словами В.ЦУШКА, у зв`язку з цим, як і раніше, «до Києва підтягнуто більше 2 тис. чол.., які перебувають в резерві МВС». «Доки я буду міністром внутрішніх справ, я створюю і створював разом із співробітниками МВС і колегією умови для того, щоб ви вели політичний діалог, ви - політики, депутати», - пообіцяв В.ЦУШКО.

Він заявив, що МВС «ніде не застосовуватиме силові варіанти на підтримку будь-кого, але і не дозволить нікому, щоб хтось застосовував силовий варіант і вийшов за межі Конституції і межі законів».

«Я заспокоюю тих, хто починає тиснути, телефонувати в міністерство і, повірте, на ці дзвінки я реагую дуже просто – я слухаю всіх, але у мене є закон про міліцію, і я діятиму згідно із законом про міліцію», - наголосив В.ЦУШКО.