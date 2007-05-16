Терористи не дають спокою Рудьковському?

15 травня о 20.20 на перегоні Лубни-Солоницька Південної залізниці було затримано на дві години пасажирський поїзд №63 «Харків-Київ».

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці», поїзд не міг рухатися через відсутність напруги в контактній мережі. З`ясувалося, що на 181-му км на опорі контактної мережі невідомі особи розбили скляні фіксаторні ізолятори. Пошкодження було усунуто о 23.00.

Через затримку цього поїзда майже на дві години було затримано два вантажні склади.

Про несанкціоноване втручання залізничники відразу повідомили в правоохоронні органи і СБУ.