Ющенко звільнив Хорошковського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України згідно з поданою ним заявою.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 травня, Секретаріат Президента України отримав від апарату РНБОУ заяву про звільнення за власним бажанням першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

12 травня Президент своїм указом звільнив Віталія ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з поданою ним заявою про відставку.

Довідка УНІАН. В.ХОРОШКОВСЬКИЙ перебував на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони з грудня 2006 року.