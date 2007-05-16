Азаров: Ющенко і Янукович вникнули в суть

Президент України Віктор Ющенко і прем`єр-міністр Віктор Янукович достатньо вникнули в суть тих змін, які потрібно внести до законодавства. Про це заявив сьогодні на брифінгу за результатами роботи робочої групи з питань підготовки до дострокових виборів перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола Азаров. "Я для себе вважаю, що вирішити проблему дострокових виборів в країні, де вони ще жодного разу не проходили, можна тільки змінивши законодавство. Це найскладніший момент, який вимагає і час і терпіння. У робочій групі представлені сили, які сповідають різні погляди, достатньо складно знайти консенсус", - відзначив він.

За словами М.Азарова, президент і прем`єр все це зрозуміли, тому з`явилася пропозиція надати робочій групі час, щоб вийти на узгоджене рішення. "Проблеми не нові, просто процес їх обговорення складний. Склад робочої групи ні у кого не викликає сумнівів і залишається тим же самим", - підкреслив міністр.

РБК