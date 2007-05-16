Мороз не допустить пакетного голосування

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не допускає, що в парламенті буде проведено пакетне голосування по законопроектах, які необхідні для організації позачергових виборів до ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав, відповідаючи на запитання, чи допускає він, що може бути пакетне голосування в парламенті без участі КПУ та СПУ.

Зокрема, О.МОРОЗ заявив: «я цього не допускаю, хоч би тому, що пакет не буде голосуватися як пакет ні за яких умов, а індивідуально розглядатимуться всі пропозиції». «Пакетного голосування не буде», - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у те, що депутати від опозиції повернуться в сесійну залу для прийняття цих законопроектів, О.МОРОЗ зауважив, «коли ми говоримо не про релігію, а про законодавчий процес, то я не можу говорити я вірю, чи не вірю».

При цьому він висловив сподівання, що «свого часу зал буде повний» за рахунок тих народних депутатів, яких зараз немає в сесійній залі.

За його словами, ряд народних депутатів із опозиції незадоволені тим, що вони «змушені грати роль маріонеток». При цьому О.МОРОЗ наголосив, що в парламенті немає жодного документа, який би свідчив про припинення повноважень депутатів, зокрема від БЮТ.

За словами голови ВР, якщо «вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) хоче припинити діяльність своєї фракції, то повинна прийти в сесійний зал із заявами відповідних депутатів, і, я думаю, що їй допоможуть вирішити це питання». «Поки що все це розмови для мітингів, а не для суті справи», - зазначив О.МОРОЗ.

При цьому він зазначив, що при необхідності через суди можуть бути відновлені списки тих депутатів, яких політичні сили висували для обрання народними депутатами. «Це все ігрища політичні, їх просто не хочеться коментувати», - додав голова ВР.

На запитання журналістів, яка все ж таки дата може бути визначена для дострокових виборів і яка є прийнятною, О.МОРОЗ відповів, «для мене і для України прийнятна дата кінець березня 2011 року».

Він також наголосив, що погоджується з позицією прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, що коаліція не проти дострокових виборів, але за те, щоб вони були на основі Конституції, а не на основі якихось домовленостей. «Переконаний, що ця позиція правильна, юридично точна, політично вивірена і збігається з моєю позицією», - сказав О.МОРОЗ.