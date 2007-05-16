Хрещатик перекрили: біло-голубі проводять мітинг
16:03, 16 травня 2007Політика
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На Майдані біля 7 тисяч людей
Близько семи тисяч прихильників коаліції проводять мітинг на Майдані Незалежності у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, вони, як і раніше, тримають прапори Партії регіонів, СПУ та КПУ, а також державні прапори України.
Зараз дорожній рух Хрещатиком в районі Майдану Незалежності перекрито. Мітинг почався з концерту, а потім був продовжений виступами представників різних регіонів України, що підтримують коаліцію.
До участі у мітингу долучилися лідери партій, що входять до коаліції, зокрема, зі сцени виступає лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.
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