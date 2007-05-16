Хрещатик перекрили: біло-голубі проводять мітинг

Близько семи тисяч прихильників коаліції проводять мітинг на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, вони, як і раніше, тримають прапори Партії регіонів, СПУ та КПУ, а також державні прапори України.

Зараз дорожній рух Хрещатиком в районі Майдану Незалежності перекрито. Мітинг почався з концерту, а потім був продовжений виступами представників різних регіонів України, що підтримують коаліцію.

До участі у мітингу долучилися лідери партій, що входять до коаліції, зокрема, зі сцени виступає лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.