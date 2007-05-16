Публіку Майдану розігрівають перед приїздом Януковича

17:06, 16 травня 2007
Політика
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Учасники мітингу чекають на лідера ПР

Прихильники коаліції беруть участь у мітингу на Майдані Незалежності. Київ, 18 квітня У Києві на Майдані Незалежності учасники мітингу на підтримку Коаліції національної єдності чекають прибуття лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ мав був прибути на мітинг о 16.00.

Кілька хвилин тому навколо концертного майданчика, встановленого на Майдані, представники служб Державної охорони провели дії, необхідні для забезпечення безпеки прем`єр-міністра.

Разом з тим, в прес-службі Кабінету міністрів кореспонденту УНІАН повідомили, що участь В.ЯНУКОВИЧА в мітингу на Майдані ще не підтверджено.

В даний час на Майдані звучить музика, і ряд народних депутатів від Партії регіонів готуються виступити перед учасниками мітингу.

Як повідомляв УНІАН, близько семи тисяч прихильників коаліції проводять мітинг на Майдані Незалежності в Києві. Вони, як і раніше, тримають прапори Партії регіонів, СПУ і КПУ, а також державні прапори України.

Зараз дорожній рух Хрещатиком в районі Майдану Незалежності перекрито. Мітинг почався з концерту, а потім був продовжений виступами представників різних регіонів України, які підтримують коаліцію.

 

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