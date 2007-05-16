Головатий насмішив Ключковського

Народний депутат V скликання, член фракції “Наша Україна” Юрійназиває неконституційною пропозицію щодо одночасного проведення дострокових парламентських виборів та всеукраїнського опитування щодо рівня довіри до Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це він заявив сьогодні, коментуючи заяву народного депутата Сергія ГОЛОВАТОГО, який пропонує парламенту прийняти закон, який би передбачав одночасне проведення дострокових парламентських виборів і всеукраїнського опитування щодо довіри главі держави.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголосив, що його давно перестали дивувати заяви С.ГОЛОВАТОГО, які “дуже далекі від букви закону, далекі від його іміджу конституціоніста та поборника права”.

“Смішно, що ГОЛОВАТИЙ пропонує речі, які ще у 2000 році Конституційний Суд визнав такими, що не відповідають Основному закону України”, - сказав він. Депутат підкреслив, що будь-які референдуми щодо довіри чи недовіри інститутам влади є неконституційними, і юрист такого масштабу як С. ГОЛОВАТИЙ мав би це знати.

“Такі антиправові заяви свідчать про його особисту неповагу до глави держави”, - зауважив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. При цьому він додав, що С.ГОЛОВАТИЙ не дотягує до рівня справжнього політика, оскільки віддає перевагу особистим амбіціям, а не державним інтересам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час пленарного засідання ВР С.ГОЛОВАТИЙ виступив з ініціативою прийняття закону, який би передбачав проведення дострокових виборів і всеукраїнського опитування про довіру Президенту. На думку С.ГОЛОВАТОГО, закон має складатися з двох статей. Перша стаття, наголосив він, має чітко вказувати дату проведення виборів. Згідно з другою статтею, має проводитися всенародне опитування відносно довіри Президенту. При цьому, вважає С.ГОЛОВАТИЙ, у законі треба вказати, що якщо Президенту висловлять довіру менш як 50% опитаних, то він має подати у відставку.