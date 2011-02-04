Іран дорікає, що Київ зволікає з засіданням міжурядової комісії

Українська сторона зволікає з рішенням про проведення п`ятого засідання спільної міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці. Про це заявив Посол Ірану в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІБАДІ в інтерв`ю журналу «Профиль».

Посол упевнений, що під час таких переговорів можна буде визначити нові перспективи співпраці між країнами. «Причини, з яких не проводиться засідання міжурядової комісії, нам невідомі. Доводи з цього питання для нас непереконливі і ситуація залишається невизначеною», – сказав А.ГАСЕМІ-АЛІБАДІ