Іран дорікає, що Київ зволікає з засіданням міжурядової комісії
16:21, 04 лютого 2011Політика
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Посол дав інтерв`ю "Профілю"
Українська сторона зволікає з рішенням про проведення п`ятого засідання спільної міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці. Про це заявив Посол Ірану в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІБАДІ в інтерв`ю журналу «Профиль».
Посол упевнений, що під час таких переговорів можна буде визначити нові перспективи співпраці між країнами. «Причини, з яких не проводиться засідання міжурядової комісії, нам невідомі. Доводи з цього питання для нас непереконливі і ситуація залишається невизначеною», – сказав А.ГАСЕМІ-АЛІБАДІ
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