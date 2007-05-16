Янукович на Майдан не прийшов

На Майдані Незалежності в Києві завершився мітинг прихильників коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив народний депутат V скликання від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подякував учасникам акції за підтримку і заявив, що їх участь «наближає розв’язання конфлікту в рамках Конституції і законів».

Представник Партії регіонів повідомив учасників акції, що сьогодні відбулися переговори між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, але «питання ще не вирішено».

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ планував сьогодні виступити перед учасниками акції на Майдані. Побічно вказували на можливу участь В.ЯНУКОВИЧА в мітингу представники Служби державної охорони, які орієнтовно о 17.00 вжили заходів, необхідних для забезпечення безпеки прем`єр-міністра.