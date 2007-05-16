Янукович на Майдан не прийшов
17:38, 16 травня 2007Політика
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Мітинг прихильників коаліції закінчився
На Майдані Незалежності в Києві завершився мітинг прихильників коаліції
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив народний депутат V скликання від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.
|Вадим Колесниченко
Представник Партії регіонів повідомив учасників акції, що сьогодні відбулися переговори між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, але «питання ще не вирішено».
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ планував сьогодні виступити перед учасниками акції на Майдані. Побічно вказували на можливу участь В.ЯНУКОВИЧА в мітингу представники Служби державної охорони, які орієнтовно о 17.00 вжили заходів, необхідних для забезпечення безпеки прем`єр-міністра.
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