Танюк: 20% для правиці в блоці Наша Україна недостатньо

Квота у 20% для “правиці” в блоці “Наша Україна” є недостатньою, оскільки національно орієнтованих людей в Україні - до 65%. Про це сказав в інтерв’ю УНІАН заступник голови Народного Руху України, народний депутат 5-го скликання Лесь ТАНЮК.

При цьому він наголосив, що “розподіл квот абсолютно не відповідає сучасному стану України - 50% для “Нашої України” і ще 10% відсотків списку - квота Президента України Віктора ЮЩЕНКА”. За словами Л.ТАНЮКА, із решти 40% половину “хоче для себе Луценко”.

Л.ТАНЮК переконаний, що ті 20%, які залишаються для “Української правиці”, не відповідають симпатіям виборців. “В Україні набагато більше людей національно орієнтованих, ніж 20 відсотків. Статистика показує їх до 65 відсотків, а тих, хто симпатизує олігархам, центризму та лівій ідеї, десь до тридцяти відсотків”, - сказав Л.ТАНЮК. На його думку, це дає підстави говорити “про ненормальність цього розподілу квот”.

На переконання Л.ТАНЮКА, “якщо не буде враховано потенціал правих ідеологічних партій, ми опинимося у тому ж парламенті, який був, тільки на місці КІНАХА буде УНП”. При цьому він зауважив, що “це краще, ніж КІНАХ, але цього все ж таки мало”.

Разом із тим він висловив переконання, що очолювати блок “Наша Україна” має В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

На думку депутата, Президент хоче свої квоти для того, щоб “якщо у когось будуть якісь образи, то він зможе когось запросити у свою квоту”. Л.ТАНЮК вважає, що це – вихід, але зазначає: “якщо говорити відверто, то цей спротив керівництва “Нашої України” викликає велике бажання правиці йти окремо”.

Водночас Л.ТАНЮК вважає, що коли б правиця пішла на вибори самостійно, то “набрала б більше п’яти відсотків, але тоді нам довелося б конкурувати із президентською партією, а це недобре”. За його словами, в такій ситуації “люди не зможуть зрозуміти: чому політики, які підтримують Президента, виступають проти його партії”.

Виходячи з цих міркувань Л.ТАНЮК підтримує ідею створення мегаблоку. Водночас він не погоджується з тим, що лівоцентристська сила “Народна самооборона” “може претендувати на стільки ж голосів у парламенті, скільки всі ідеологічні праві партії, які вийшли з Народного Руху України”. “Чому Юрієві Віталійовичу (ЛУЦЕНКУ - УНІАН) обіцяють 20%, а він хоче третину. Але на таких умовах об’єднання бути не може, бо правим силам залишиться тоді десять відсотків, значить від кожної партії пройде по три-чотири представники”, - сказав Л.ТАНЮК, зазначивши, що в такій ситуації “у парламенті не буде правої політичної сили”. “А саме цей парламент без правої політсили довів свою неспроможність”, - наголосив Л.ТАНЮК.

Крім того, він заявив, що “багато, що залежить від дати виборів”. “Люди думають, що вибори відбудуться 24 червня, і тому всі біжать, задерши штани, за тим комсомолом. Але оскільки вибори не відбудуться, і є ще якийсь час на липень, то я переконаний, що здоровий глузд і президентська логіка візьмуть своє, і ми підемо під одним штандартом”, - додав Л.ТАНЮК.

Водночас він зазначив, що у випадку, якщо вибори відбудуться восени, «правиця матиме час для дій”.

Повністю опитування щодо мегаблоку опозиції читайте тут