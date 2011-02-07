В Україну прибув глава ОБСЄ
09:57, 07 лютого 2011Політика
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Сьогодні - переговори з Грищенком
В Україні з офіційним візитом перебуває Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Литовської Республіки Аудронюс АЖУБАЛІС.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.
Сьогодні о 10.55 розпочнуться переговори міністра закордонних справ України Констянтина ГРИЩЕНКА та А.АЖУБАЛІСА. Після переговорів, об 11.35 - підхід до преси.
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