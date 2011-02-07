В Україну прибув глава ОБСЄ

В Україні з офіційним візитом перебуває Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Литовської Республіки Аудронюс АЖУБАЛІС.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Сьогодні о 10.55 розпочнуться переговори міністра закордонних справ України Констянтина ГРИЩЕНКА та А.АЖУБАЛІСА. Після переговорів, об 11.35 - підхід до преси.