У вівторок, 8 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Перспективи українського бізнесу в Росії».

Захід проходить в рамках спецпроекту «Українсько-російські відносини».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

• Найбільш перспективні сфери для співпраці українського і російського бізнесу.

• Характеристика російських активів, найпривабливіших для українських інвесторів.

• Російські та українські бізнесмени – партнери або конкуренти?

Учасники круглого столу:

1. Олексій УРІН – радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні;

2. Анатолій ГІРШФЕЛЬД – президент ІГ УПЕК;

3. Олександр СЕЛІЩЕВ – керівник департаменту із стратегічного планування та аналізу компанії «ДТЕК»;

4. Костянтин ГОЛОВІНСЬКИЙ – керівник Управління корпоративних комунікацій ГІК «Ренесанс Капітал»;

5. Тетяна ХАНДАЖЕВСЬКА – юрист міжнародної юридичної компанії «MAGISTERS»;

6. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ»;

7. Володимир КОРНІЛОВ – директор Київського філіалу Інституту країн СНД;

8. Діоніс ВАСИЛЬЄВ – директор консалтингової групи «НЕО Центр Україна»;

9. Анатолій СТАРОВОЙТ - генеральний директор УНПА «Укркокс» (з Дніпропетровська в режимі Skype).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).