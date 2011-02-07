Круглий стіл «Перспективи українського бізнесу в Росії»
У вівторок, 8 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Перспективи українського бізнесу в Росії».
Захід проходить в рамках спецпроекту «Українсько-російські відносини».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
• Найбільш перспективні сфери для співпраці українського і російського бізнесу.
• Характеристика російських активів, найпривабливіших для українських інвесторів.
• Російські та українські бізнесмени – партнери або конкуренти?
Учасники круглого столу:
1. Олексій УРІН – радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні;
2. Анатолій ГІРШФЕЛЬД – президент ІГ УПЕК;
3. Олександр СЕЛІЩЕВ – керівник департаменту із стратегічного планування та аналізу компанії «ДТЕК»;
4. Костянтин ГОЛОВІНСЬКИЙ – керівник Управління корпоративних комунікацій ГІК «Ренесанс Капітал»;
5. Тетяна ХАНДАЖЕВСЬКА – юрист міжнародної юридичної компанії «MAGISTERS»;
6. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ»;
7. Володимир КОРНІЛОВ – директор Київського філіалу Інституту країн СНД;
8. Діоніс ВАСИЛЬЄВ – директор консалтингової групи «НЕО Центр Україна»;
9. Анатолій СТАРОВОЙТ - генеральний директор УНПА «Укркокс» (з Дніпропетровська в режимі Skype).
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).