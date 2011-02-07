Завтра комуністи протестуватимуть у Донецьку

Завтра у Донецьку комуністи планують провести багатолюдну акцію протесту на захист конституційних прав громадян.

Про це повідомили у прес-служби Донецького обкому Компартії України.

У повідомленні наголошується, що 8 лютого о 10.00 Донецький обласний комітет Компартії України перед будівлею Донецької обласної держадміністрації розпочне акцію протесту на захист конституційних прав громадян, щоб не допустити ухвалення Трудового, Житлового кодексів, Пенсійної реформи, реформування охорони здоров`я. У прес-службі заявили, що акція буде багатолюдною – до 2 тисяч осіб.

Після акції, об 11.30, перший секретар Донецького обкому Компартії України, народний депутат України Микола КРАВЧЕНКО проведе для журналістів прес-конференцію, на якій докладніше викладе позицію комуністів щодо питання дотримання конституційних прав українців.