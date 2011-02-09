На Волині вже «плаває» 102 населених пункти

Балога вважає некритичною ситуацію з підтопленнями у трьох районах Волинської області

Луцьк. 9 лютого. УНІАН. Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА вважає некритичною ситуацію з підтопленнями у трьох районах Волинської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, про це він заявив учора під час відвідування регіону.

Міністр оглянув підтоплені території Любешівського, Камінь-Каширського та Ратнівського районів і провів нараду з питання підбиття підсумків функціонування територіальної підсистеми цивільного захисту Волинської області за 2010 рік та спільне з обласною державною адміністрацією засідання міжвідомчої робочої групи Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

В.БАЛОГА задовільно оцінив протипаводкові заходи, яких було вжито у регіоні працівниками управління МНС та облдержадміністрації.

Голова Державного агентства водних ресурсів Василь СТАШУК зазначив, що на Волині необхідно замінити системи водовідведення. "Системам водовідведення у регіоні більш як півсотні літ. Їх необхідно замінити. Для цього нам потрібна повна та чітка інформація про їх реальний стан. Цю роботу повинні провести голови районів, адже ніхто краще за них не знає повної картини", - сказав він.

Нині на Волині підтоплено понад 190 тис. га землі, 102 населених пункти. Найгірша ситуація в долинах річок Стохід та Прип`ять у Любешівському, Камінь-Каширському та Ратніському районах.