У Каїрі поновилися масові протести опозиції

На вулиці Каїра ввечері у вівторок, 8 лютого, вийшли сотні тисяч противників Хосні МУБАРАКА, котрі вимагають відставки єгипетського президента.

Як передає ВВС News, за оцінками журналістів, цей мітинг став найбільшим за весь час протестів, які тривають у Єгипті з 25 січня ц.р.

Як нагадує Лента.ру, 1 лютого під час так званого "Маршу мільйона" на вулиці вийшли два мільйони чоловік.

Основна маса протестуючих знову зібралася на площі Тахрір, де раніше з`явилися намети, в яких ночують активісти, котрі на бажають залишати площу навіть уночі. Також люди зібралися біля розташованої неподалік будівлі парламенту Єгипту.

Кореспондент ВВС News особливо зазначає, що на мітинг зібралися представники всіх соціальних шарів, даючи владі зрозуміти, що змін вимагає все єгипетське суспільство.

Військовослужбовці, присутні на площі, спочатку намагалися перевіряти документи присутніх, проте незабаром припинили це робити через величезну кількість людей, що весь час прибували.

Повідомляється також, що на мітингу з`явився і Ваель ГОНІМ - топ-менеджер близькосхідного відділення Google, який провів під арештом 12 діб за звинуваченням в організації безпорядків. Натовп зустрів його вітаннями.

Agence France-Presse повідомляє, що масові протести проходили у вівторок і в інших містах Єгипту. Точні цифри за кількістю мітингуючих не наводяться.

Тим часом, "Аль-Джазіра" повідомляє 8 лютого, що уряд Єгипту оголосив про звільнення 34 політв`язнів. Наголошується, що точна кількість людей, які знаходяться в єгипетських в`язницях з політичних мотивів, невідома, утім правозахисники вважають, що йдеться про тисячі ув’язнених.

Раніше 8 лютого Х.МУБАРАК сформував комісію, котра має розробити поправки в Конституцію Єгипту. Таким чином, президент пішов назустріч представникам опозиції, котрі, серед іншого, вимагають змінити закон так, щоб одна людина могла обиратися на посаду Президента не більше двох разів (на сьогодні ніяких обмежень щодо кількості термінів немає) і кожен термін становив би чотири роки (на сьогодні - шість років).

Утім, опозиція відмовляється припинити протести і продовжує вимагати відставки Х.МУБАРАКА. Раніше президент заявив, що піде лише у вересні 2011 року після чергових президентських виборів. Х.МУБАРАК, який править Єгиптом уже 30 років, пообіцяв не виставляти на цих виборах свою кандидатуру, проте його обіцянка була зустрінута з недовір`ям.

8 лютого один з керівників руху ісламізму "Браття-мусульмани" Ессам аль-ЕРІАН (Essam al-Erian) заявив, що в президента Єгипту Х.МУБАРАКА і його оточення є тиждень на те, щоб скласти з себе повноваження.

Разом з тим увечері у вівторок віце-президент Єгипту Омар СУЛЕЙМАН відкинув можливість добровільного залишення поста Х.МУБАРАКОМ. Заявивши, що вважає за краще знайти вихід із ситуації, що склалася, під час діалогу, він зазначив, що будь-які інші методи розглядатимуться як державний переворот, повідомляє блог The Guardian.

7 лютого міжнародна організація Human Rights Watch обнародувала дані, згідно з якими за час заворушень у Єгипті загинуло щонайменше 297 чоловік.