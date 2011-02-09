Королевська наполягає на перегляді споживчого кошика

«Дайте людям можливість споживати більше, і економіка одержить додатковий поштовх до розвитку». Про це заявиа голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН в її прес-службі.

Депутат вважає, що «ключовим ризиком для посткризової України стало погіршення якості життя. Разом зі зростанням економіки відбувається зниження рівня соціально-економічного становища населення. Ключові причини - високий рівень інфляції, недоступність споживчого кредитування, низькі зарплати і пенсії та незадовільний розвиток інфраструктури».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала про погіршення у зв`язку з цим позицій України в міжнародних рейтингах якості життя в 2010 році: у нещодавно опублікованому загальносвітовому рейтингу International Living 2011 Україна за рік опустилася з 68-го на 73-е місце і розташувалася між Намібією і Ботсваною.

«З кожним роком жити в Україні стає все дорожчим, проте сервіс і якість цього життя залишається на колишньому рівні й навіть погіршується. Зростання добробуту населення сьогодні, на мій погляд, має стати пріоритетним питанням для уряду України», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вихід з ситуації депутат бачить у стимулюванні споживчого попиту одночасно із застосуванням антиінфляційних механізмів. Ці заходи приведуть, у свою чергу, до розвитку інфраструктури. «Головне – розширити лінійку доступних товарів і послуг для населення. Наші зусилля мають бути зосереджені на перегляді споживчого кошика і перерахунку прожиткового мінімуму у бік його підвищення. Україні необхідний орієнтир зростання, а не орієнтир бідності, яким сьогодні є прожитковий мінімум», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат наполягає, що, лише стимулюючи попит, можна забезпечити розвиток внутрішнього ринку виробництва товарів і послуг. При цьому інфляційні процеси будуть знівельовані конкуренцією, що веде до зниження цін. «Дайте людям можливість споживати більше, і економіка одержить додатковий поштовх до розвитку. Висока купівельна спроможність населення в країнах Західної Європи демонструє, що збільшення споживання здатне утримувати інфляцію на рівні близько 2-4%», - упевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.