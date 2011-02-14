ІМІ закликає Азарова не чіпати Шустера

Інститут масової інформації звертається до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням не порушувати закон і не втручатися в діяльність Національної телекомпанії України.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні ІМІ до глави уряду щодо неприпустимості втручання державних органів в діяльність засобів масової інформації.

Автори звернення зазначають, що народним депутатом від КПУ Євгеном ЦАРЬКОВИМ було направлено депутатський запит на ім’я прем’єр-міністра “щодо співпраці державної структури - загальнонаціонального та єдиного офіційного телеканалу України з комерційним проектом, який представляє не громадянин України Савелій ШУСТЕР, та неприпустимості формування суспільної думки та моралі не резидентом України, а також фінансування таких проектів за бюджетні кошти”.

В ІМІ заявляють, що вимоги, викладені в депутатському запиті, є такими, що не відповідають чинному законодавству України та зобов’язанням щодо дотримання стандартів свободи слова, які Україна взяла на себе перед Радою Європи.

Крім того, автори звернення звертають увагу М.АЗАРОВА, що обмеження прав ЗМІ і примусове нав’язування їм своєї позиції чи думок суперечить статті 45-1 Закону України «Про інформацію».

“Остання забороняє втручання у формах, не передбачених законодавством України або договором, укладеним між засновником і редакцією ЗМІ, у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом інформації, що поширюється, з боку засновників засобів масової інформації, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно значимої інформації, накладення заборони на показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб”, - наголошують, зокрема, в ІМІ.

Як повідомлялося, з січня цього року політичне ток-шоу "Шустер Live" виходить на "Першому національному" телеканалі.