Азаров вважає, що його української для роботи вистачає

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що володіє українською мовою в достатньому для роботи ступеню.

Про це він заявив в інтерв`ю словацькому виданню SME перед візитом до Братислави, повідомляє ІноСМІ.

«Я достатньою мірою володію українською мовою. Нею я веду засідання уряду, офіційні зустрічі. Коли я хочу, щоб мене краще розуміли, коли мені треба абсолютно вільно спілкуватися і не шукати слова, я розмовляю російською. Я економлю час», - сказав М.АЗАРОВ.