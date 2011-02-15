Азаров вважає, що його української для роботи вистачає
13:37, 15 лютого 2011Політика
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А коли треба щоб його зрозуміли - є російська
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що володіє українською мовою в достатньому для роботи ступеню.
Про це він заявив в інтерв`ю словацькому виданню SME перед візитом до Братислави, повідомляє ІноСМІ.
«Я достатньою мірою володію українською мовою. Нею я веду засідання уряду, офіційні зустрічі. Коли я хочу, щоб мене краще розуміли, коли мені треба абсолютно вільно спілкуватися і не шукати слова, я розмовляю російською. Я економлю час», - сказав М.АЗАРОВ.
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