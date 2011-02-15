Азаров: Данилишин був ученим, що абияк підписував документи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який отримав політичний притулок у Чехії, ніколи не був чиновником, а був ученим.

Про це він заявив в інтерв`ю словацькому виданню SME перед візитом до Братислави, повідомляє ІноЗМІ.

«Особисто я вважаю, що пан ДАНИЛИШИН ніколи не був чиновником, він був ученим. Це була абсолютно непідготовлена людина, яка абияк підписувала документи. Можливо, він не розумів, що робить. Але якщо він скасував тендери на держзакупівлі і дозволив купувати в одного виробника, ясно, що він порушував закон. Дай Бог, щоб він робив це без власної вигоди або не розумів, що робить», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр також висловив здивування, що Б.ДАНИЛИШИНУ було надано політичний притулок. «Напевно, це означає, що Прага не довіряє нашим судам. Мене дивує одностороннє рішення, що його переслідують із політичних причин. Їм слід було б вислухати й другу сторону», - сказав М.АЗАРОВ.