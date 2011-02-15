Герман сказала, заради чого готова піти у відставку

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що в неї не має персонального конфлікту з міністром освіти та науки, молоді та спорту Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

Про це Г.ГЕРМАН сказала в інтерв`ю виданню "Главред".

"У нас немає персонального конфлікту, є конфлікт підходів, бачення шляхів розвитку освіти та гуманітарної сфери. Я нічого не маю проти ТАБАЧНИКА, але я проти того, щоб нищили Могилянку, щоб піднімали плату за навчання, щоб створювати проблеми українській мові. Ми говоримо про речі, які становлять національний інтерес, а не про конкретну людину, яку я шаную як доброго спеціаліста своєї справи", - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, Д.ТАБАЧНИК "зрозумів, що треба робити суттєві поправки до того законопроекту, який був розроблений Міносвіти (законопроект про реформу вищої освіти - УНІАН)".

"Я вважаю, що тут переміг національний інтерес України. Ми багато говорили з ним (Д.ТАБАЧНИКОМ), зокрема і по дорозі до Варшави, і змогли знайти спільну думку. Я вважаю, що це не було конфліктом, а радше, гострим заочним дискурсом, який приніс користь. Нам вдалося внести до проекту закону багато суттєвих поправок, які знімають ті проблеми, які мене справді дуже тривожили", - додала Г.ГЕРМАН.

Водночас заступник глави Адміністрації Президента заявила, що готова піти у відставку задля збереження статусу Києво-Могилянської академії. "Якщо треба буде піти у відставку, щоб зберегти Могилянку, я піду. Якщо я буду розуміти, що це та ціна, яку треба заплатити, я не стану торгуватися. Я не тримаюся за крісло, мене в житті взагалі мало цікавлять чиновницькі посади", - підкреслила Г.ГЕРМАН.