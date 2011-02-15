Прокурор заявив про розкриття вибухів у Макіївці

Прокурор Донецької області підтверджує затримання осіб, що причетних до вибухів у Макіївці 20 січня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокурор області Володимир ГАЛЬЦОВ заявив, що особи, причетні до здійснення вибухів, встановлені.

«На допитах підозрювані визнали свою причетність до вибухів біля будівлі «Макіїввугілля» і магазину «Голден плаза». Злочин розкритий», - сказав прокурор.

У прокуратурі нагадали, що за фактом вибухів у Макіївці була порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 258 Кримінального кодексу України – «Терористичний акт».