Тимошенко має надію, що «специфічний родич» Януковича її відпустить

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО планує завтра звернутися з письмовим клопотанням до Генеральної прокуратури України щодо свого виїзду до Брюсселя для участі у саміті Європейської народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона сьогодні мала телефонну розмову з президентом ЄНП Вільфредом МАРТЕНСОМ.

У ході розмови В.МАРТЕНС запросив Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у саміті ЄНП. «Я прийняла запрошення», - сказала вона, зазначивши, що завтра на 12.00 її викликають до Генпрокуратури і вона подасть письмове клопотання щодо поїздки на саміт.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що їй все ж вдасться виступити з доповіддю на саміті ЄНП і переконати європейців «боротися за Україну, щоб вона не залишилась на узбіччі Європи, а була сильною демократичною країною».

Коментуючи на прохання журналістів обурення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА тим, що Генпрокуратура не дозволила їй поїхати до Брюсселя, Ю.ТИМОШЕНКО висловила здивування такою реакцією глави держави.

«Обурення ЯНУКОВИЧА виглядає симпатично. Насправді працівники прокуратури мені повідомили, що готові були мене відпустити, але у них була пряма заборона Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, вона висловила сподівання, що після відповідної заяви В.ЯНУКОВИЧА Генпрокуратура задовольнить її нове клопотання. «Сподіваюсь, що якщо він сказав, що це була помилка, то його специфічний родич ПШОНКА до цього дослухається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент ЄНП В.МАРТЕНС офіційно запросив Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у наступному саміті ЄНП, який відбудеться 23-24 березня у Брюсселі.

Президент В.ЯНУКОВИЧ, сьогодні, 15 лютого, сказав, що не заперечує проти виїзду Ю.ТИМОШЕНКО за кордон. «Мав розмову з керівниками європейських структур, які висловили бажання бачити ТИМОШЕНКО у Брюсселі. Я думаю, що така процедура має бути, бо обмеження, якщо людина бажає їхати, неможливе, але Кримінально-процесуальний кодекс має бути додержаний», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Президент підкреслив, що питання вини має доводитися виключно в суді. «До того, поки на ці питання нема відповіді, людина повинна бути вільна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив незадоволення діями правоохоронних органів, які обмежили свободу пересування Ю.ТИМОШЕНКО. «Запобіжний захід, який прийнятий по відношенню до Ю.ТИМОШЕНКО, він дратує і мене», - сказав Президент. «Боротьба з корупцією не повинна мати ніякого відношення до політики, щоб не було думки, що є вибірковий підхід», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.