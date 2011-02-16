Немиря не вірить у «процедурні моменти», якими прикрився Азаров

Відмова України приєднатися до Спільної заяви голів урядів Австрії, Чеської Республіки, Німеччини, Угорщини, Польщі та Словаччини стосовно Білорусі є ще одним підтвердженням того, що режим Януковича не дотримується на практиці демократичних цінностей, про «відданість» яким так часто говорять сам президент та його підлеглі.

Про це, як повідомляє офіційний сайт "БЮТ-Батьківщини", заявив заступник голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем‘єр-міністр Григорій Немиря.

Він зазначив, що прем’єр-міністр Азаров спробував пояснити відмову підписати спільну заяву «процедурними моментами».

«Важко в це повірити. Особливо коли про це говорять представники влади, яка сама постійно порушує парламентські процедури й маніпулює правом і правосуддям», - наголосив Немиря.

«Я вважаю справжньою причиною «неприєднання» України до Спільної заяви шести країн-членів ЄС, прийнятої під час ювілейного саміту Вишеградської групи у Братиславі, те, що в ній європейські лідери вимагають «негайно звільнити всіх політичних в’язнів», «припинити політичні репресії та переслідування опозиції, незалежних засобів масової інформації та громадянського суспільства», схвалюють «заборону на в’їзд та зоморожування активів, запроваджені Євросоюзом проти тих представників Білорусі, які несуть відповідальність за нечесні вибори і утиски громадянського суспільства та демократичної опозиції», - сказав він.

За його словами, багато з того, що викликало справедливе обурення і протест Євросоюзу, відбувається в Україні під прикриттям фальшивими гаслами «стабільності і порядку».

Григорій Немиря зазначив, що в промові, яку Юлія Тимошенко підготувала для виступу у Брюсселі на урочистостях з нагоди 50-річниці Асоціації «Європейські студенти-демократи» 1 лютого і куди її не випустили за вказівкою влади, зокрема, зазначалось: «Наша відданість свободі України та її європейському покликанню є такою ж непохитною та твердою, як і раніше. Я вважаю на цьому необхідно наголосити саме зараз – після сумних подій в сусідній Білорусі – які є викликом Європі, викликом Східному партнерству, викликом європейським цінностям, викликом всім нам».

З повним текстом Заяви голів урядів можна ознайомитись тут