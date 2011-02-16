Луценка лишили за гратами

16:50, 16 лютого 2011
Політика
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Адвоката у суді не було

Співробітники міліції супроводжують Юрія Луценка до Печерського суду. Київ, 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тримання колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з того, що Ю.ЛУЦЕНКА, якого було доставлено до зали судових засідань, вивезли після закінчення судового засідання у спецавтомобілі в супроводі патрульного джипу спецпідрозділу МВС «Беркут».

Водночас, суд заборонив представникам ЗМІ (навіть тим, які були без фото-, відеоапаратури) бути присутніми у залі засідань під час оголошення рішення.

У свою чергу, після завершення судового засідання слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО на питання журналістів, яке рішення прийняв суд, з посмішкою відповів: «Законне».

Також слід зазначити, що на судовому засіданні був відсутній адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН. У телефонній розмові з кореспондентом УНІАН він зазначив, що лише за 10-15 хвилин дізнався від представників Генпрокуратури про те, що сьогодні о 12.00 має розпочатися судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА. «Я фізично не встиг би на нього», - сказав адвокат.

Водночас, у прес-службі Генеральної прокуратури з цього приводу наразі не надають будь-якої інформації та коментарів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві.

Ю.ЛУЦЕНКУ було висунуте звинувачення у здійсненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунуто звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України.

Ю.ЛУЦЕНКА утримують у Лук‘янівському СІЗО.

26 січня І.ФОМІН повідомив, що Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно екс-міністра внутрішніх справ України у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

Всі три справи об’єднані в одну, матеріали справи становлять 48 томів.

Із 31 січня Ю.ЛУЦЕНКО разом з адвокатом почали ознайомлюватися з матеріалами справи.

 

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