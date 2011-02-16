У п’ятницю, 18 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Альтернативна енергетика в Україні – проблеми та перспективи». Які перспективи має розробка альтернативних джерел енергії в Україні?

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Вплив «сланцевої лихоманки» на ситуацію на глобальному енергетичному ринку;

Технології та рентабельність видобування нетрадиційного газу (сланцевий газ, метан вугільних пластів і т.д.) в Україні;

Відновлювані джерела енергії в Україні;

Перспективи альтернативної енергетики України.

Учасники круглого столу:

Петро Гожик, директор Інституту геологічних наук НАН України;

Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу;

Богдан Соколовський, колишній уповноважений Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки;

Олексій Татаренко, менеджер зі зв’язків з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»;

Олександр Гудима, міністр палива та енергетики опозиційного уряду;

Аркадьюш Сарна, перший секретар економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні;

Іван Стрижак, головний спеціаліст Державної служби геології та надр України;

Сергій Жук, керівник проектів Центру глобалістики «Стратегія 21».

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